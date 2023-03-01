Італія

Керманич прокоментував перемогу в туринському дербі.

Напередодні Ювентус здобув перемогу в домашньому туринському дербі проти Торіно.

Ювентус — Торіно 4:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі після завершення зустрічі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Команда провела хорошу гру проти жорстких та агресивних суперників. Ми були змушені наздоганяти їх за рахунком у першому таймі, пропускаючи голи, яких можна було уникнути. Після того в нас була хороша реакція, і в цілому хлопці заслуговували на перемогу.

Турнірна таблиця говорить нам, що ми відстаємо від четвертого місця на десять очок, і це дуже багато. Однак, вигравши сьогодні, ми наздогнали Болонью і відірвались від Торіно. Ми повинні йти крок за кроком.

Безпосередньо на полі ми здобули 50 очок — це наразі найголовніше.

Потрійна заміна за ходом зустрічі була потрібна для того, щоб мати свіжих гравців із інакшими характеристиками. Існувала потреба в гравцях, які могли б додати темпу. Я також перевів Рабьо до захисту замість Барренечеа, який провів чудову гру.

Ми повинні продовжувати в тому ж дусі, і якщо ми це зробимо, то зможемо бути задоволеними власною роботою наприкінці сезону.

Повернення Погба? Це було те, що ми хотіли побачити, і ми щасливі. Не забуваймо також і про Щесни, який досяг позначки в 200 матчів у Юве та Алекса Сандро, у якого їх уже 300. Ми влаштуємо їм гарну вечірку, бо раніше ще були дні народження Міліка та Кіна.

Отже, у нас були всі підстави виграти цю гру, і ми це зробили", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Ювентус зіграє в гостях проти Роми.