Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 28 лютого 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії A в Турині відбулось місцеве дербі поміж Ювентусом та Торіно на Альянц Стедіум.

Розпочиналась гра з несподівано швидкого голу "биків" уже на другій хвилині, коли Янн Карамо завершив передачу Алессандро Буонджорно.

Однак відповідь господарів поля не змусила на себе довго чекати, і Хуан Куадрадо відповів м’ячем із власного боку. Після цього запальний перший тайм із перевагою гостей на м’ячі виключного продовжував розкриватись, і завершувався голами Санабрії та Данило збоку обидвох команд.

У другій половині гри Торіно продовжував утримувати м’яч у себе, однак цього разу забивали виключно суперники й лише під завісу основного часу зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Торіно в Серії A:

Ювентус — Торіно 4:2

Голи: Куадрадо, 16, Даніло, 45+1, Бремер, 71, Рабьо, 81 — Карамо, 2, Санабрія, 43

Ювентус: Щенсни, Даніло, Бремер (Бонуччі 90), Сандро, Куадрадо (Де Шильо 69), Барренечеа (Погба 69), Фаджолі, Рабьо, Костич, Ді Марія (К'єза 69), Влахович (Кен 86)

Торіно: В. Мілінковіч-Савіч, Буонджорно, Схуурс, Джіджі (Гравійон 84), Сінго, Лінетті (Річчі 74), Іліч, Родрігес (Войвода 74), Міранчук, Карамо (Радоньїч 60, Сек 74), Санабрія

Попередження: Родрігес, Річчі.