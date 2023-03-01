Італія

Керманич завдав нищівного удару критикою стосовно виступу футболіста.

Торіно напередодні поступився в гостьовому Дербі делла Моле проти Ювентуса в рамках двадцять четвертого туру італійської Серії A.

Ювентус — Торіно 4:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Після завершення гри головний тренер "биків" Іван Юрич особливу увагу приділив виступу нападника Неманьї Радоньїча, якого він випустив на заміну на 59 хвилині, а вже на 76 хвилині знову відправив на лаву для запасних через результативну помилку під час третього голу суперників.

"Мені важко зрозуміти подібні речі. На мій погляд, йому просто не вистачає поваги до цього виду спорту.

У вас певні речі, які ви знаєте, що вам потрібно зробити, а ви виходити на поле й одразу робите все навпаки. Це означає тільки те, що подумки ви не в грі.

У цього хлопця є талант, але, очевидно, за ці шість місяців спільної роботи я не зміг перетворити його на футболіста. Під час кутового ви повинні бути пильними.

Ви можете грати добре чи погано, але ваші думки мають бути на футбольному полі. Радоньїч провів вражаючий тренувальний тиждень, ми всі думали, що він може змінити ситуацію, і тому ми почуваємося розчарованими.

Як мені здається, він навіть не усвідомив, що зробив не так. Це не навмисна помилка. Просто іноді у вас є такі гравці, як Влашич, які завжди зосереджені на деталях, а є інші, які не вважають окремі речі важливими.

Це дербі розчарувало мене результатом, але є реальний позитив у тому, як ми ставились до цієї гри, а також негативи, які показують, де моїй команді ще потрібно покращитися.

Сьогодні було очевидно, що ми домінували в першому таймі, тоді як другий був складнішим, і зрештою ми пропустили ці два голи. У підсумку, матч завершився так, як йому це належало зробити. Ми не поважали покладених на нас обов’язків, тому програли.

Я дуже радий, ми ростемо, і я побачив команду, яка сьогодні дійсно грала в хороший футбол. Перший тайм був винятковим. Є багато моментів, які потрібно покращити, наприклад — концентрація", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі Торіно проведе домашній матч проти Болоньї.