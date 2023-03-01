Італія

Колишня членкиня ради директорів клубу прокоментувала можливі фальсифікації документів.

Фінансові скандали довкола колишнього правління туринського Ювентуса на чолі з Андреа Аньєллі дедалі більше збагачуються новими подробицями та коментарями залучених осіб.

"Зебри" вже отримали суворе покарання у вигляді зняття 15 очок у турнірній таблиці поточного розіграшу Серії A, проте це в підсумку може виявитись для них легким ударом, якщо порівнювати з наслідками можливого виключення з "елітного" дивізіону за підсумками розслідування фінансової поліції.

Останньою, хто долучився до обговорення проблем сьогодення клубу, стала Даніела Марілунго — колишня незалежна членкиня ради директорів Ювентуса, яка залишила посаду одразу після того, як про скандал стало відомо на широкий загал.

"Я подала у відставку електронною поштою та рекомендованим листом 25 листопада 2022 року. Я обмірковувала це рішення довго, хоча особливої потреби в цьому насправді не було.

Після останнього хаотичного, напруженого та особисто дуже болісного засідання правління, після безсонної ночі, я почувалась незручно, перебуваючи в клубі.

Напередодні і Андреа Аньєллі, і Джон Елканн повідомили нас, незалежних директорів, що Лоуренс Дебру та Сюзанна Гейвуд, незалежні директори, самі оголосили про свою відставку, оскільки побоювалися, що вони опиниться під слідством.

Ця новина стала поштовхом до моєї відставки. Увечері, перед тим, як піти на вечерю, я довго плакала. Потім мені постійно надходили повістки, і мене запитували контактні дані мого адвоката, який сказав мені не затверджувати запропонований баланс клубу, інакше я б відразу відчула на собі наслідки розслідування, яких хотіла уникнути.

Президент Андреа Аньєллі хотів за всяку ціну затвердити баланс, інакше існував ризик невключення до ліги або штрафних очок у таблиці. Джон Елканн був більш м’яким і готовим до співпраці.

Спочатку кінцевий термін мав бути в листопаді, потім виявилося, що його можна продовжити до червня 2023 року. Отже, наше занепокоєння зросло, нам неодноразово казали, як ці спортивні наслідки можуть вплинути на прибутковість компанії.

Від Ювентуса я так і не отримувала папери з прокуратури. Про розслідування я дізналась наприкінці жовтня", — заявила колишня функціонерка клубу.

Якби з туринського Ювентуса не зняли 15 очок, то після перемоги над Торіно в дербі напередодні (4:2) команда Аллегрі посідала б другу сходинку з 50 здобутими балами.