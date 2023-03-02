Туринці будуть боротись за своє місце у турнірній таблиці.
Недвед та Аньєллі, getty images
02 березня 2023, 21:59
Ювентус отримав покарання у вигляді зняття 15 балів в турнірній таблиці чемпіонату Італії, проте вже подав апеляцію на це рішення.
Як повідомляє видання Tuttosport, туринський клуб представив чотири причини, через які рішення повинно бути скасовано.
- Жодні правила не забороняють приріст капітали. Коли раніше клуб мав проблеми зі схожими звинуваченням, вони були зняті.
- Докази, що представила прокуратура, не є новими. Вони розглядались у минулій справі, за якою Ювентус був виправданий.
- Ювентус вважає, що відмова суду заслухати туринський клуб під час ухвалення вердикту — порушення прав клубу.
- Ювентус вважає, що приріст капіталу не мав суттєвого значення для бюджету клуба, зайнявши лише 3,6% від загального доходу.
Нагадаємо, раніше колишня членкиня ради директорів Ювентуса прокоментувала можливі фальсифікації документів.