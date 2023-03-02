Італія

Бразилець продовжить виступати за туринців.

Ювентус переживає не найкращий період через труднощі з футбольним законом, проте не забуває працювати над збереженням внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт туринського клуба, Данило поставив підпис під новою угодою до літа 2025 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні бразильський захисник відіграв 33 поєдинки, в яких відзначився трьома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Алекс Сандро близький до автоматичного продовження контракту з Ювентусом.