Італія

Бразилець може перебратись в Серію А.

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно вирішив покинути команду по завершенню поточного сезону, тому вже увійшов до списку інтересів декількох клубів.

Як повідомляє Football Italia, бразильський футболіст зацікавив трьох представників чемпіонату Італії — Інтер, Мілан та Ювентус.

Зазначимо, що у поточному сезоні у нього дев'ять голів та чотири результативні передачі у 21 грі за клуб у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Атлетіко побореться за Роберто Фірміно, адже команда втратить Жоау Феліша.