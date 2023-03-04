Бразилець може перебратись в Серію А.
Роберто Фірміно, getty images
04 березня 2023, 09:59
Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно вирішив покинути команду по завершенню поточного сезону, тому вже увійшов до списку інтересів декількох клубів.
Як повідомляє Football Italia, бразильський футболіст зацікавив трьох представників чемпіонату Італії — Інтер, Мілан та Ювентус.
Зазначимо, що у поточному сезоні у нього дев'ять голів та чотири результативні передачі у 21 грі за клуб у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Атлетіко побореться за Роберто Фірміно, адже команда втратить Жоау Феліша.