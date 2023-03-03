Бразилець попрощається з Енфілдом в кінці цього сезону.
РОБЕРТО ФІРМІНО, GETTY IMAGES
03 березня 2023, 14:14
Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно змінить команду влітку 2023 року. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
"Фірміно не продовжуватиме контракт із "червоними". Після завершення сезону 2022/2023 Боббі піде з Ліверпуля у статусі вільного агента", — повідомив інсайдер.
Раніше повідомлялось, що Реал розглядає бразильця як заміну для Каріма Бензема, який може покинути команду влітку 2024 року.
У поточному сезоні у нього 9 голів та 4 результативні передачі у 21 грі за клуб у всіх турнірах.