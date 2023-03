Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно змінить команду влітку 2023 року. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Фірміно не продовжуватиме контракт із "червоними". Після завершення сезону 2022/2023 Боббі піде з Ліверпуля у статусі вільного агента", — повідомив інсайдер.

❗️News #Firmino: It was very important for him to inform Klopp after the training session today & personally. He made clear to the coach that he will fight for @LFC until the end! He wants to make another step with his family. He has not yet chosen a new club! #LFC @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/SZLTprTyyD