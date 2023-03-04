Італія

Фахівець висловився щодо несподіваного програшу у чемпіонаті.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував домашню поразку від Лаціо у рамках Серії А.

"У роздягальні я побачив велике невдоволення з боку хлопців. Це означає, що вони віддали все, жодного разу не здавшись.

У нас не було звичайної якості, нам потрібно було більше, щоб створити щось у воріт Лаціо. Це траплялося частіше в другому таймі, але ми грали не так в першому.

Ми не були терплячими. Я очікував такого Лаціо, я знав, що вони так сприймуть цей матч. Нам потрібно було бути більш влучними, але з точки зору ментальності хлопці віддали все, що було всередині.

Немає зухвалості з боку когось. Тепер давайте продовжимо з того місця, де ми зупинилися, і подивимося вперед. Я сказав, що ми ніколи не відірвемо руки від керма, і так буде в кожній нашій грі", — сказав Спаллетті.

Відео голу та огляд матчу між Наполі та Лаціо можна дивитись на Football.ua.