Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 4 березня 2023 року, 21:45.
Фіорентина — Мілан, getty images
05 березня 2023, 00:45
У рамках 25-го туру італійської Серії А Флорентійська Фіорентина здобула домашню перемогу над Міланом.
"Фіалки" по грі виглядали більш привабливо і наприкінці зустрічі мали перевагу в рахунку в два м'ячі, але в компенсований час "росонері" таки скоротили своє відставання до одного голу.
Фінальний свисток зафіксував підсумкову перемогу Фіорентини з рахунком 2:1.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Мілан в 25 турі італійської Серії А-2022/23:
Фіорентина - Мілан 2:1
Голи: Ніко Гонсалес, 49 (пен.), Йович, 87 — Тео Ернандес, 90+5
Фіорентина: Терраччано, Бірагі (Раньєрі 74), Жуліо, Мартінес Куарта, Додо, Мандрагора, Амрабат, Бонавентура (Кастровіллі 81), Іконе, Ніко Гонсалес, Кабрал (Йович 81)
Мілан: Меньян, Томорі, Тіав, Калулу, де Кетеларе (Адлі 83), Ребич (Орігі 66), Ернандес, Тоналі, Беннасер (Бакайоко 66), Месcіас (Салемакерс 74), Жиру (Ібрагімович 66)
Попередження: Кабрал, Іконе, Ніко Гонсалес — Тіав, Мессіас, Калулу