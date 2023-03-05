Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 4 березня 2023 року, 21:45.

У рамках 25-го туру італійської Серії А Флорентійська Фіорентина здобула домашню перемогу над Міланом.

"Фіалки" по грі виглядали більш привабливо і наприкінці зустрічі мали перевагу в рахунку в два м'ячі, але в компенсований час "росонері" таки скоротили своє відставання до одного голу.

Фінальний свисток зафіксував підсумкову перемогу Фіорентини з рахунком 2:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Мілан в 25 турі італійської Серії А-2022/23:

Фіорентина - Мілан 2:1

Голи: Ніко Гонсалес, 49 (пен.), Йович, 87 — Тео Ернандес, 90+5

Фіорентина: Терраччано, Бірагі (Раньєрі 74), Жуліо, Мартінес Куарта, Додо, Мандрагора, Амрабат, Бонавентура (Кастровіллі 81), Іконе, Ніко Гонсалес, Кабрал (Йович 81)

Мілан: Меньян, Томорі, Тіав, Калулу, де Кетеларе (Адлі 83), Ребич (Орігі 66), Ернандес, Тоналі, Беннасер (Бакайоко 66), Месcіас (Салемакерс 74), Жиру (Ібрагімович 66)

Попередження: Кабрал, Іконе, Ніко Гонсалес — Тіав, Мессіас, Калулу