Італія

Керманич Клубу з Флоренції прокоментував перемогу над Міланом.

Фіорентина напередодні в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A здобула перемогу над Міланом на власному полі.

Фіорентина — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "лілій" Вінченцо Італьяно після завершення зустрічі прокоментував побачене на полі.

" Нарешті ми зіграли в якісну гру проти сильної команди, якою, безумовно, є Мілан, та яка змінила свою та дає вам мало простору та часу на роздуми. Хлопці продемонстрували зосередженість, високу якість. Утім, у нас разом із тим був 15-хвилинний період паніки, проте зрештою це була абсолютно заслужена перемога.

Ми добре захищалися під час трьох-чотирьох кутових поспіль і важко виходили зі своєї половини в завершальній фазі гри. Раніше ми програвали в таких ситуаціях. Це сталось, наприклад, проти Болоньї. Але цього разу ми були зосереджені і показали, що також можемо добре захищатись.

У попередньому сезоні ми всі хотіли потрапити до Ліги конференцій, потім — подолати плей-оф і наполегливо боротися в кожному раунді. До справи залучені всі. Це правда, що у нас немає часу на тренування поміж іграми, як ми це робили минулого сезону, але всі відчувають, що можуть боротись за місце в складі, і саме тому наші нападники зараз починають забивати голи.

Якщо такий менталітет зберігатиметься й надалі, то ми можемо добре виступати в усіх трьох турнірах. Єдина проблема — це відсутність тих самих днів для підготовки до чергових матчів на тренуваннях. Але, як тільки ми звикли до цього ритмів, у нас виходило краще.

Нам часто не вистачало рішучості, точності та зосередженості на завершальному ударі. Але є такі гравці, як Іконе, які розуміють, що якщо вони не можуть завдати удару, вони повинні піти на пас і допомогти своїм товаришам по команді.

Був період у грі, коли ми всі хвилювались, оскільки нападники, здавалося, не могли доставити м’яч до штрафного, але тепер це в минулому", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Фіорентина зіграє в гостях проти Кремонезе.