Італія

Керманич римлян прокоментував перемогу над туринцями.

Напередодні Рома на полі Стадіо Олімпіко зуміла мінімально подужати туринський Ювентус та піднялась до зони Ліги чемпіонів УЄФА.

Рома — Ювентус 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "вовків" Жозе Моурінью прокоментував виступ власної команди.

"Мені все ще стає сумно, коли я згадую про невдачу в Кремоні. Це важко прийняти. Коли ми граємо як команда і гравці викладаються на повну, ми можемо здобувати потрібні результати. Я радий від цієї перемоги, але я ще не закінчив із грою в Кремоні.

Рома перемогла, тому що гравці були кращими за суперників і виклались на 100%. Я не хочу сказати, що тактична організація дозволила нам виграти гру, оскільки вона була виграна настроєм футболістів.

Я поважаю Аллегрі та його гравців. Вони талановиті і знаходяться в найкращій формі в сезоні. Коли вони будують захисник мур, то одразу стає помітно, що ми не команда, яка забиває багато голів. Тому важливо було тримати м’яч і не дозволяти їм нарощувати інтенсивність.

Коли ж вони атакували, нам було важко, але ми добре захищалися, і Руї Патрісіо теж зробив кілька чудесних порятунків. Це важливо, тому що, коли ти граєш проти Юве, воротар повинен провести чудовий вечір

Я нічого не очікую. Йде слідство, і я це поважаю, я не хочу нічого говорити. Я просто повторюю, що все, що я хочу, це мати можливість спокійно виконувати свою роботу.

Ми з Аллегрі часто пишемо один одному повідомлення, бо в нас гарні стосунки впродовз багатьох років, жартуємо за допомогою текстових повідомлень або через спільних друзів. Зараз я поважаю його смуток, але можу сказати, що мені дуже подобається його команда, і я дуже радий бути так далеко від них, тому що навіть із штрафом у 15 очок Юве є командою, яка може здобути шість-сім перемог без особливих зусиль. Це чудова команда.

Проблема ще й у тому, що ніколи не знаєш, коли Рома дасть результат. Ми усвідомлюємо свої межі й намагаємося їх приховати. Якщо ми не будемо на 100% викладатись, то ми будемо страждати. У окремих матчах ми можемо принести додому результат, навіть проти топ-команд, але впродовж сезону це складніше.

Щодо наступного матчу, то рівень Ліги конференцій минулого сезону був вищий, аніж турнір цього року, оскільки ми грали з Феєнордом та Лестером. Якщо ви подивитеся на Лігу Європи цього сезону, вона виглядає як Ліга чемпіонів. Однак ми продовжуємо грати одну гру за одною і дивитися, що ми можемо зробити", — заявив португальський фахівець.

Рома посеред тижня зіграє домашній матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти іспанського Реала Сосьєдад на власному полі.