Італія

Наставник дав свій коментар.

Жозе Моурінью прокоментував перемогу над Ювентусом (1:0) у 24 турі чемпіонату Італії.

"Ми не найкраща команда у світі, і щоразу нам доводиться викладатися на повну, щоб перемогти. Я все ще не оговтався від поразки в матчі з Кремонезе. Сьогодні ми перемогли завдяки нашому настрою, а не тактичним змінам.

Ми з Аллегрі хороші друзі і часто листуємося. Тепер я маю поважати його розчарування та смуток, але мені дуже подобається його команда. І я вітаю їх, бо навіть з урахуванням 15-очкового штрафу вони все ще небезпечні", — наводить слова Моурінью Roma Press.

Нині Рома розташувалася на четвертому рядку, маючи в активі 47 очок.