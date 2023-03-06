Наставник дав свій коментар.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
06 березня 2023, 11:58
Жозе Моурінью прокоментував перемогу над Ювентусом (1:0) у 24 турі чемпіонату Італії.
"Ми не найкраща команда у світі, і щоразу нам доводиться викладатися на повну, щоб перемогти. Я все ще не оговтався від поразки в матчі з Кремонезе. Сьогодні ми перемогли завдяки нашому настрою, а не тактичним змінам.
Ми з Аллегрі хороші друзі і часто листуємося. Тепер я маю поважати його розчарування та смуток, але мені дуже подобається його команда. І я вітаю їх, бо навіть з урахуванням 15-очкового штрафу вони все ще небезпечні", — наводить слова Моурінью Roma Press.
Нині Рома розташувалася на четвертому рядку, маючи в активі 47 очок.