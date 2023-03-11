Дивіться відео найкращих моментів матчу 26 туру Серії А, що відбувся 10 березня 2023, 21:45.
Спеція - Інтер, getty images
11 березня 2023, 00:39
Інтер в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Спеції та поступився за рахунком 1:2.
Спеція забила переможний м'яч з одинадцятиметрової позначки. Пенальті заробив Віктор Коваленко, а першій гол Спеції забив син Паоло Мальдіні.
Огляд матчу чемпіонату Італії між Спецією та Інтером:
Спеція - Інтер 2:1
Голи: Мальдіні, 55, Нзола, 85 (з пенальті) — Лукаку, 83 (з пенальті)
Спеція: Драговскі — Кальдара, Ампаду, Ніколау — Аду, Журковські (Екдаль, 46), Бурабія, Агудело (Коваленко, 67), Г'ясі (Феррер, 81) — Шомуродов (Мальдіні, 46, Вишневскі, 89), Нзола
Інтер: Ханданович — Д'Амброзіо (Думрфіс, 66), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Карбоні, 80), Барелла (Чалханоглу, 66), Брозович, Мхітарян (Джеко, 66), Госенс (Дімарко, 66) — Лаутаро, Лукаку
На 13 хвилині Лаутаро не реалізував пенальті.