Інтер в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Спеції та поступився за рахунком 1:2.

Спеція забила переможний м'яч з одинадцятиметрової позначки. Пенальті заробив Віктор Коваленко, а першій гол Спеції забив син Паоло Мальдіні. 

Огляд матчу чемпіонату Італії між Спецією та Інтером:

Спеція - Інтер 2:1
Голи: Мальдіні, 55, Нзола, 85 (з пенальті) — Лукаку, 83 (з пенальті)

Спеція: Драговскі — Кальдара, Ампаду, Ніколау — Аду, Журковські (Екдаль, 46), Бурабія, Агудело (Коваленко, 67), Г'ясі (Феррер, 81) — Шомуродов (Мальдіні, 46, Вишневскі, 89), Нзола 

Інтер: Ханданович — Д'Амброзіо (Думрфіс, 66), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Карбоні, 80), Барелла (Чалханоглу, 66), Брозович, Мхітарян (Джеко, 66), Госенс (Дімарко, 66) — Лаутаро, Лукаку

На 13 хвилині Лаутаро не реалізував пенальті.