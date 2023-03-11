Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та бергамаська Аталанта.

Наполі та бергамаська Аталанта зіграють поміж собою в рамках 26 туру італійської Серії A на полі стадіону Дієго Армандо Марадона.

Лучано Спаллетті, після поразки від римського Лаціо (0:1), залучив до стартового складу Маттео Політано до правого флангу атаки.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі нічиєї проти фріульського Удінезе (0:0), вирішив використати з перших хвилин Скальвіні до трійки центральних захисників, тоді як Едерсон зіграє в центральній лінії, а Пашалич розташується під парою нападників Гойлунд – Сапата.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Голліні, Марфелла, Берешинські, Естігор, Жезус, Зедадка, Демме, Ельмас, Гаетано, Ндомбеле, Дзербін, Сімеоне.



Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скальвіні — Руджері, де Рон, Едерсон, Меле — Пашалич — Гойлунд, Сапата.

Запасні: Россі, Спорт'єлло, Околі, Паломіно, Муріель, Бога, Дзаппакоста, Лукман, Соппі.



Гра Наполі — Аталанта почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.