Італія

Туринці спростовують інформацію про роздратування постійними травмами французького хавбека.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що керівництво Ювентуса роздратовано систематичними травмами свого хавбека Поля Погба, тому француза хочуть продати влітку.

Директор туринського клубу Франческо Кальво спростував цю інформацію.

"Ми не збираємося позбуватися Погба, всі ці історії абсолютно фейкові.

Ювентус — це сім'я. Ми бачимо, що Поль робить усе можливе, щоб повернутися якнайшвидше. Ми дійсно йому довіряємо, тому ми підписали чотирирічний контракт", — цитує слова Кальво журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону у Погба лише два матчі за Ювентус. Першу гру після повернення він зіграв 28 лютого, після чого отримав чергову травму.