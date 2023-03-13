Італія

Поль Погба отримав чергову травму в туринському клубі.

Сьогодні стало відомо, що Поль Погба пропустить три тижні через травму. 29-річний футболіст відпрацьовував штрафні удари, після чого відчув біль у м'язі.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, ситуація з травмами француза дратує керівництво клубу. Якщо до кінця сезону ситуація не покращиться, то влітку представники клубу можуть обговорити його трансфер до іншої команди.

Француз точно пропустить матч проти Фрайбурга у Лізі Європи та проти Інтера у чемпіонаті Італії.

Цього сезону у Погба лише два матчі за Ювентус. Першу гру після повернення він зіграв 28 лютого.