Італія

Форвард намагається підтримувати партнера в гарному гуморі.

Португальський нападник італійського Мілана Рафаель Леау запалював у Серії A під час попереднього, чемпіонського для його команди, сезону, однак у поточній кампанії не надто часто демонструє схожий рівень футболу.

І все це відбувається за менш аніж півтора роки до завершення чинного контракту 23-річного виконавця, який клуб дуже хоче продовжити, утім сам футболіст усе ще не вирішив питання щодо власного майбутнього.

Дійшло до того, що навіть зірковий нападник Златан Ібрагімович наразі просуває наміри Мілана продовжити перебування португальця в команді.

Про це свідчить лише той факт, що частину свого післяматчевого інтерв’ю після поразки від фріульського Удінезе з рекордним для себе голом (1:3), досвідчений футболіст був змушений приділити саме стану справ довкола Леау.

"Він не здається мені щасливим, але ми робимо все, щоб це виправити.

На Рафаеля чиниться великий тиск, бо про нього говорять ледь не щодня, але він повинен бути зосередженим на футболі й змінювати ситуацію в команді загалом.

Він зараз перебуває в такій же гарній формі, як і минулого року, але при цьому має знайти баланс думок у голові", — заявив шведський футболіст.

Леау в поточному сезоні забив дев’ять голів та віддав 10 гольових передач у 35 матчах.