Італія

Швед забиває, але "россонері" поступаються супернику.

У рамках 27 раунду італійської Серії А Мілан завітав до Удіне, де зустрічався із Удінезе.

Господарі активно розпочали поєдинок. Крутий удар вдався Перейрі — він пробив здалеку і м'яч "ліг" під ліву стійку воріт Меньяна.

Під кінець першого тайму Мілан отримав право на пробиття пенальті. До м'яча підійшов Златан Ібрагімович і не переграв Сільвестрі. Проте суддя вирішив, що Златан має перебити. З другої спроби швед забив та став найстаршим автором голу у Серії А.

Недовго музика грала. На 6 компенсованій арбітром хвилині до першого тайму Удінезе знову повів у рахунку. Саксесс віддав пас на Бету, який досить легко переграв воротаря.

Мілан намагався відігратись у другій половині зустрічі, натомість пропусти втретє. Ехізібує у штрафному розібрався та миттєво прошив сітку воріт.

Удінезе — Мілан 3:1

Голи: Перейра, 9, Бету, 45+6. Ехізібує, 70 — Ібрагімович, 45+4

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес, Ехізібує (Ебоселе, 88), Удогі (Зегелар, 88) — Самарджич (Ловрич, 73), Волас, Перейра (Арслан, 81) — Саксесс (Товен, 73), Бету.

Мілан: Меньян — Томорі (Калабрія, 76), Тіав, Калулу, Балло-Туре, Салемакерс (Ребич, 64) — Тоналі, Беннасер (Крунич, 64), Леау, Діас (Орігі, 76) — Ібрагімович (де Кетеларе, 76).

Попередження: Перес, Калулу, Волас, Ебоселе, Тоналі, Бекао.