Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 18 березня 2023 року, 21:45.

У рамках 27-го туру італійської Серії А Мілан у гостях зазнав поразки від Удінезе.

Після програного першого тайму "росонері" не вдалося перевернути гру на свою користь, тоді як господарі поля, у свою чергу, лише закріпили перевагу у рахунку — 3:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Удінезе — Мілан в 27 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Удінезе — Мілан 3:1

Голи: Перейра, 9, Бету, 45+6. Ехізібує, 70 — Ібрагімович, 45+4 (пен.)

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес, Ехізібує (Ебоселе, 88), Удогі (Зегелар, 88) — Самарджич (Ловрич, 73), Волас, Перейра (Арслан, 81) — Саксесс (Товен, 73), Бету.

Мілан: Меньян — Томорі (Калабрія, 76), Тіав, Калулу, Балло-Туре, Салемакерс (Ребич, 64) — Тоналі, Беннасер (Крунич, 64), Леау, Діас (Орігі, 76) — Ібрагімович (де Кетеларе, 76).

Попередження: Перес, Калулу, Волас, Ебоселе, Тоналі, Бекао.