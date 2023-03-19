Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 19 березня 2023 року, 19:00.

У рамках 27 туру чемпіонату Італії Лаціо на своєму полі приймав Рому у Derby della Capitale.

Підопічні Мауріціо Саррі зуміли мінімально здолати колектив Жозе Моурінью у принциповому матчі двох непримиренних суперників.

Огляд матчу:

Лаціо — Рома 1:0

Гол: Дзакканьї, 65

Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Педро (Башич, 88), Андерсон, Дзакканьї (Кансільєрі, 81).



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Крістанте, Вейналдум, Спінаццола — Дібала (Льоренте, 46, Ель Шаараві, 78), Пеллегріні (Сольбаккен, 84) — Белотті.



Попередження: Романьоллі, Луїс Альберто, Кансільєрі, Башич — Ібаньєс, Манчіні

На 32-й хвилині був вилучений Роджер Ібаньєс (Рома) (друге попередження).

На 90+6-й хвилині був вилучений Адам Марушич (Лаціо) (неспортивна поведінка, після свистка).

На 90+6-й хвилині був вилучений Браян Крістанте (Рома) (неспортивна поведінка, після свистка).