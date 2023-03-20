У рамках 27 туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Ювентус.

У непростому матчі колетив Массіміліано Аллегрі зумів на виїзді здолати "нерадзурі" завдяки голу Філіпа Костича. 

Огляд матчу

Інтер – Ювентус 0:1
Гол: Костич, 23.

Інтер: Онана — Дарміан (Корреа, 79), Де Врей, Ачербі — Думфріс (Белланова, 83), Барелла (Мхітарян, 63), Чалханоглу, Брозович, Дімарко (Д'Амброзіо, 63) — Лукаку (Джеко, 79), Мартінес.

Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Гатті — Де Шильо (Куадрадо, 75), Локателлі, Фаджолі, Рабіо — Костич, Суле (К'єза, 66, Паредес, 83), Влахович. 

Попередження: Барелла – Гатті, Рабіо, Данило, Паредес. 