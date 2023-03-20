Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 19 березня 2023 року, 21:45.
Інтер - Ювентус, Getty Images
20 березня 2023, 00:19
У рамках 27 туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Ювентус.
У непростому матчі колетив Массіміліано Аллегрі зумів на виїзді здолати "нерадзурі" завдяки голу Філіпа Костича.
Огляд матчу:
Інтер – Ювентус 0:1
Гол: Костич, 23.
Інтер: Онана — Дарміан (Корреа, 79), Де Врей, Ачербі — Думфріс (Белланова, 83), Барелла (Мхітарян, 63), Чалханоглу, Брозович, Дімарко (Д'Амброзіо, 63) — Лукаку (Джеко, 79), Мартінес.
Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Гатті — Де Шильо (Куадрадо, 75), Локателлі, Фаджолі, Рабіо — Костич, Суле (К'єза, 66, Паредес, 83), Влахович.
Попередження: Барелла – Гатті, Рабіо, Данило, Паредес.