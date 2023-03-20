Італія

Пристрасті не вщухли після відходу команд з поля.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью та президент Лаціо Клаудіо Лотіто посварилися після римського дербі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Алессіо Романьолі почав святкувати перемогу своєї команди перед роздягальнею Роми. Це викликало негативну реакцію у Джанлуки Манчіні, який, за чутками, образив захисника "орлів".

Лотіто намагався заспокоїти футболістів, після чого до нього підійшов Моурінью і сказав: "На що ти дивишся?".

Функціонер Лаціо відповів: "Я президент Лаціо, а ти хто? Це мій дім, а тебе тут не повинно бути", — натякнув Лотіто на те, що Моурінью дискваліфікований.

Проте португальцю, за чутками, дозволили перебувати у роздягальні після гри.

Лаціо набрав 52 очки після перемоги над Ромою (друге місце), а у "вовків" 47 пунктів (п'яте місце).