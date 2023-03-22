Італія

Французький хавбек поки не визначився зі своїм майбутнім — його контракт спливає через три місяці.

Поточка угода центрального півзахисника Ювентуса Адрієна Рабьо з його клубом закінчується наприкінці цього сезону, тому гравець може змінити клубну прописку влітку на правах вільного агента.

27-річний француз заявив, що щасливий у Турині, але поки що не визначився зі своїм майбутнім.

"Є можливість піти, але є можливість й залишитися, підписавши новий контракт з Ювентусом. Мені добре в Турині. Мені справді тут добре, а також в мене хороші відносини з головним тренером", — сказав Рабьо в коментарі для Tuttosport.

У поточному сезоні Рабьо забив дев’ять голів та віддав чотири гольові передачі в 33 матчах у футболці "старої сеньйори".

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий запропонувати французькому хавбеку новий контракт із зарплатою в 10 мільйонів євро на рік, не рахуючи бонусів, що на три мільйони більше, ніж футболіст отримує за нинішньою угодою.