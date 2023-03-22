Італія

Андреа описав трансфер з колективу зі столиці Ломбардії.

Колишній захисник Інтера Андреа Раноккья згадав свій відхід з клубу та пояснив, чому прийняв рішення про завершення кар'єри менш ніж через три місяці після відходу.

35-річний гравець спочатку приєднався до "нерадзуррі" з Дженоа в січні 2011 року за близько 13 мільйонів євро. Він провів у клубі 11 з половиною років, зіграв 226 матчів у всіх турнірах, перш ніж піти минулого літа як вільний трансфер.

Раноккья відправився в Монцу, де він зіграв лише два матчі, перш ніж зламати ногу в поразці 0:4 в матчі проти Наполі, що змусило його повісити бутси на цвях і завершити кар'єру.

Розмовляючи з TMW, Ранокк'я вперше обговорив, коли виникла ідея його покинути Інтер.

"Після зустрічі в кінці минулого року. Тоді ми сказали один одному: "Подивимося".

Однак я відчув, що більше не маю цієї великої пристрасті до футболу. Я розмовляв з Інтером в кінці сезону, і ми вирішили, що не будемо продовжувати шлях разом.

І я подумав: "Після 12 років, знайшовши новий клуб, можливо, я знайду новий ентузіазм і нову мотивацію. Цього я ніколи не дізнаюся, коли мені подзвонила Монца, я скористався цією можливістю".