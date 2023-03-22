Італія

Колишній футболіст пройшовся по команді Моуріньо.

19 березня у рамках 27 туру Серії А Лаціо вдруге в сезоні мінімально обіграв Рому в Derby della Capitale.

Після матчу відбулось декілька скандалів. Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі навіть образив Жозе Моуріньо "виродком".

Проте колишній форвард збірної Італії Антоніо Кассано також був не дуже люб'язним до "вовків".

"Сутички, жести, словесні образи… Про що тут говорити? У кожній грі мені доводиться спостерігати, як уся їхня лава запасних вибігає на поле. Рома — це ганьба італійського футболу.

Вони могли б вийти на друге місце, але Моурінью нічого не показав з того часу, як приїхав, він ставав все гіршим і гіршим.

Лаціо щосили намагався реалізувати свій план на гру, тоді як Рома і Дібала виглядали жалюгідними", — цитує Кассано Roma Press.