Італія

Команда розширює свою географію співпраці.

Інтер оголосив про угоду з мексиканським спортивним каналом Affizzionados, щоб стати першим регіональним партнером клубу в Латинській Америці.

"Нерадзуррі" надасть мовникам ексклюзивний контент, враження та можливість для вболівальників із Мексики прилетіти до Мілана , щоб побачити команду в дії.

Партнерство має на меті посилити присутність клубу в Латинській Америці, де знаходиться друга за величиною база вболівальників Інтера в усьому світі.

Згідно із заявою на веб-сайті клубу, перехід до партнерства з Affizionados є частиною кроків, які Інтер зробив, щоб утвердитися як "компанія медіа-розваг".

Мета полягає в тому, щоб створити контент для найбільших світових міжнародних мовників, який допоможе вболівальникам по всьому світу відчути більше взаємозв’язку з командою, а також забезпечить вкрай необхідне збільшення доходів.

Лука Дановаро, директор з доходів Інтера, оприлюднив таку заяву через канали ЗМІ клубу:

"Ми дуже раді укласти угоду з телеканалом Afizzionados. Це партнерство дозволить нам зміцнити нашу присутність у Латинській Америці, місці, яке має стратегічне значення в прагненні Інтера розвивати бренд на американському континенті".

"Це також означатиме, що ми можемо стати ближчими до нашої мексиканської фанатської бази, яка є однією з найвідданіших у світі, і це винагородить наше прагнення перетворити наш клуб на справжню медіа-розважальну компанію".