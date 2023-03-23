Італія

Португальський фахівець має намір переговорити із керівництвом.

Жозе Моурінью хоче отримати від власників клубу гарантію розвитку клубу, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, португалець хоче, що римляни придбали досвідченого нападника, центрального захисника та футболіста до центру поля.

Португалець хоче, щоб Рома стала конкурентнішою командою. Багато залежатиме від того, чи вдасться Ромі потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Цього сезону Рома займає п'яте місце в Серії А, до четвертого місця – один пункт.