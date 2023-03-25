Італія

Форвард планує повернутися до національної команди.

Маріо Балотеллі наполягає на тому, що є "італійські нападники, які підходять для збірної" у дописі в Instagram, який, очевидно, спрямований на гравця Італії Роберто Манчіні.

Тренер "скуадри адзурри" скаржився на відсутність опцій в атаці. Через травму Чіро Іммобіле лише Джанлука Скамакка, Вілфред Ньонто та Матео Ретегі є трьома центральними форвардами, доступними для національної команди під час поточної міжнародної перерви.

Нападник аргентинського походження Ретегі дебютував у матчі за Італію проти збірної Англії в четвер, забив у своєму дебюті.

Балотеллі, який до того виступав за збірну Італії в 2018 році, не згоден зі своїм колишнім тренером і вважає, що існують варіанти у атаці і варто ними скористатися.

"В Італії є нападники, і вони у формі, повірте мені", — написав він в історії в Instagram у суботу вранці.

У другому пості він додав: "Шкода — це почуття тих, хто регулярно не засвоює урок і досягає його, коли все закінчено. Або просто вони туди ніколи не потрапляють".

Балотеллі дебютував у збірній Італії в серпні 2010 року і забив 14 голів у 36 матчах за "ла націонале".

Минулого літа він приєднався до швейцарського Сьону і забив п'ять голів у 14 матчах чемпіонату цього сезону.