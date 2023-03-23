Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Італія та Англія.

Збірні Італії та Англії зіграють у Неаполі матч-відкриття відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024 для квінтету C.

Роберто Манчіні вирішив використати з перших хвилин Толоя та Спінаццолу до лінії захисту у центральному трикутнику з'явиться Жоржиньо, а в атаці гратиме трійка з Берарді та Пеллегріні на флангах, на чолі з абсолютним дебютантом збірної Матео Ретегі з аргентинського Тігре.

Гарет Саутгейт залучив до стартового складу Філліпса до трійки в центрі поля, тоді як ліворуч в атаці зіграє Гріліш.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Толой, Ачербі, Спінаццола — Барелла, Жоржиньйо, Верратті — Берарді, Ретегі, Пеллегріні.

Запасні: Фальконе, Мерет, Дарміан, Ньонто, Скамакка, Пессіна, Емерсон, Скальвіні, Крістанте, Політано, Тоналі, Романьолі.



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Філліпс, Райс, Беллінгем — Сака, Кейн, Гріліш.

Запасні: Рамсдейл, Форстер, Тріпп’єр, Гендерсон, Даєр, Чілвелл, Джеймс, Гєї, Галлагер, Фоден, Меддісон, Тоуні.



Гра Італія — Англія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.