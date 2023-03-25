Італія

Досвідчений ветеран може пропустити залишок сезону у Флоренції.

Сальваторе Сірігу доведеться прооперувати після розриву ахіллового сухожилля на тренуванні Фіорентини — повідомляє портал La Gazetto Dello Sport.

36-річний італійський ветеран розпочав сезон у Наполі Лучано Спаллетті, а в січневе трансферне вікно переїхав до Флоренції на правах безкоштовного трансферу.

Сірігу двічі зіграв за Фіорентину після свого приходу туди, і один раз зберіг свої ворота без пропущених голів.

Як оголосила Фіорентина, Сірігу отримав розрив ахіллового сухожилля під час товариського матчу між Фіорентиною та командою Серії D Серавецца Поцці, що змусило його залишити поле на ношах.

Медичні експертизи підтвердили серйозність травми 36-річного футболіста, через яку найближчими днями його чекає операція.

Оскільки до кінця контракту з Фіорентиною залишилося лише три місяці, Сірігу, можливо, вже зіграв свою крайню гру за клуб, хоча у них є можливість продовжити його угоду на рік.

Італійський голкіпер, швидше за все, буде виключений щонайменше на шість місяців, й каледарний 2023-ий для нього фактично завершився.