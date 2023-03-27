Італія

Жоден з вищеназваних варіантів не підходить.

Нападник Аталанти та голеадор збірної Данії Расмус Гойлунд назвав свого кумира. Відзначимо, що Гойлунд забив 5 голів в останніх 2 матчах за національну команду.

"Завжди кажу, що мій кумир – Кріштіану Роналду. Батько познайомив мене з його грою ще тоді, коли він виступав за Манчестер Юнайтед. Потім я слідкував за ним у Реалі.

Мені подобається той його менталітет переможця, його пристрасть до гри і те, як він прагне забивати голи", — сказав Гойлунд у коментарі Sportskeeda.

Відзначимо, що у цьому сезоні, окрім матчів за збірні, Гойлунд забивав і у складі Аталанти. На його рахунку 8 голів та 1 асист у 24 матчах за клуб в усіх змаганнях.

Раніше повідомлялось, що туринський Ювентус може купити Гойлунда, якщо продасть Влаховича.