Захисник віддає перевагу АПЛ.
Дензел Думфріс, getty images
28 березня 2023, 20:28
Захисник Інтера Дензел Думфріс привернув увагу ряду іноземних клубів, які спробують підписати його в літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, футболіст підписав угоду з Vasserman Agency, яка буде займатися його переходом.
Стверджується, що Думфріс віддає перевагу АПЛ, де ним цікавляться Манчестер Юнайтед та Челсі.
У цьому сезоні нідерландський захисник зіграв 33 матчі, забивши два голи та віддавши шість гольових передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер планує отримати за захисника Дензела Думфріса 50 мільйонів євро.