Італія

Захисник віддає перевагу АПЛ.

Захисник Інтера Дензел Думфріс привернув увагу ряду іноземних клубів, які спробують підписати його в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, футболіст підписав угоду з Vasserman Agency, яка буде займатися його переходом.

Стверджується, що Думфріс віддає перевагу АПЛ, де ним цікавляться Манчестер Юнайтед та Челсі.

У цьому сезоні нідерландський захисник зіграв 33 матчі, забивши два голи та віддавши шість гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер планує отримати за захисника Дензела Думфріса 50 мільйонів євро.