Італія

Якщо форвард не продовжить контракт, його знають ким замінити.

Мілан все ще не має гарних новин з приводу продовження контракту з португальським форвардом Рафаелем Леау.

Все йде до того, що 23-річний футболіст допрацює рік контракту і залишить "россонері" на правах вільного агента. Проте у клубі вже шукають йому заміну незважаючи на те, що угода з Леау дійсна до літа 2024.

Мілан планує вийти на представників форварда збірної Канади та Лілля Джонатана Девіда, який вже протягом певного часу перебуває у їх сфері інтересів.

Також відомо, що Ніколо Дзаньоло, який з лютого 2023 року грає за Галатасарай, може влітку повернутись в Італію, підписавши контракт з Міланом.

Раніше стало відомо, що Мілан розглядає різноманітні варіанти розвантаження складу, і планує продати Дівока Орігі.