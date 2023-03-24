Бельгієць може залишити команду.
Дівок Орігі, getty images
24 березня 2023, 23:19
Мілан розглядає різноманітні варіанти розвантаження складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Даніелє Лонго, італійський клуб готовий вислухати пропозиції щодо нападника Дівока Орігі.
Зазначимо, що в цьому сезоні на рахунку бельгійського нападника 25 матчів на клубному рівні, в яких він забив два голи та віддав результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен визначився з заміною для Мессі, знайшовши її в Мілані.