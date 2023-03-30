Італія

Футболіст може стати повноцінним гравцем "вовків".

Нападник Лечче Лоренцо Коломбо, контракт якого належить Мілану, може стати повноцінним гравцем "жовто-червоних", повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Лечче готовий активувати опцію викупу за 2,5 млн євро. Проте Мілан використає опцію зворотного викупу за 3,5 млн, тому що не хоче втрачати перспективного 21-річного форварда.

Коломбо приєднався до Лечче в середині минулого року. У 25 матчах за команду він забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Крім того, він зіграв 16 матчів за молодіжну збірну Італії (з 2021 року), де забив 4 голи в 16 матчах.