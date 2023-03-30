Італія

Офіційна заява міланського Інтера.

Інтер на своєму офіційному сайті повідомив про травму турецького півзахисника Хакана Чалханоглу.

Сьогодні вранці Хакан Чалханоглу пройшов медогляд, який виявив розтягнення м’яза правого стегна. Його стан буде повторно оцінено найближчими днями. В наступному матчі Інтер зустрінеться з Фіорентиною в рамках чемпіонату Італії, поєдинок відбудеться 1 квітня.

Цього сезону Хакан Чалханоглу провів 36 матчів, у яких він забив три голи і віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Інтер повністю погодив із Чалханоглу новий контракт.