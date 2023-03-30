Італія

Організатори змагань висунули п’ять кандидатів на отримання нагороди.

Нагороду EA SPORTS Гравець місяця за березень в Серії А отримав футболіст Наполі Хвіча Кварацхелія. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Нагородження відбудеться в перед матчем Наполі — Мілан, який запланований на неділю, 2 квітня, о 20.45 на стадіоні Дієго Армандо Марадона в Неаполі.

Хвіча отримав найбільше голосів уболівальників на сайті, обійшовши наступних футболістів:

– Кім Мін-Дже (Наполі) / 3 матчі (Лаціо, Аталанта, Торіно), 2 "сухих" матчі;

– Арман Лор'єнте (Сассуоло) / 3 матчі (Кремонезе, Рома, Спеція), 3 голи + 3 гольові передачі;

– Адрієн Рабьо (Ювентус) / 3 матчі (Рома, Сампдорія, Інтер), 2 голи + 1 гольова передача;

– Дестіні Удоджі (Удінезе) / 3 матчі (Аталанта, Емполі, Мілан), 1 гольова передача.

У переможця в березні 2 голи + 1 гольова передача.

До речі, гол Кварацхелії у ворота Аталанти визнано найкращим у Серії А в березні.