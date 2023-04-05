Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 4 квітня 2023 року, 22:00.

Перший матч півфінального етапу Кубка Італії поміж туринським Ювентусом та міланським Інтером відбувся напередодні на Альянц Стедіум.

Команда Массіміліано Аллегрі на власному полі знову спробувала зіграти від м’яча в матчі проти суперників високого рівня, і зрештою була близькою до успіху.

Хуан Куадрадо відкрив рахунок у грі аж на 83 хвилині, проте Ромелу Лукаку на останній хвилині компенсованого часу забив із пенальті, після чого на полі розпочалась грандіозна бійка за участі представників обох команд.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Інтер у Кубку Італії:

Ювентус — Інтер 1:1

Голи: Куадрадо, 83 — Лукаку, 90+5 (з пенальті)

Ювентус: Перін — Даніло, Гатті, Бремер — Куадрадо, Локателлі, Фаджолі (Міретті 65), Рабіо, Костіч — Влахович (Мілік 74), Ді Марія (К'єза 65)

Інтер: Ханданович — Д'Амброзіо (Думфріc 81), Ачербі, А. Бастоні — Дарміан, Брозович (Асллані 81), Барелла, Мхітарян, Дімарко (Гозенс 69) — Джеко (Лукаку 69), Мартінес (Корреа 86)

Ромеу Лукаку (Інтер) отримав червону картку на 90+5 хвилині.

Хуан Куадрадо (Ювентус) отримав червону картку на 90+8 хвилині (не на полі).

Самір Ханданович (Інтер) отримав червону картку на 90+8 хвилині (не на полі).