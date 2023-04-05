Італія

Керманич Ювентуса прокоментував нічию в Кубку Італії.

Туринський Ювентус напередодні втратив перемогу в першому півфінальному протистоянні Кубка Італії проти міланського Інтера.

Ювентус — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Головний тренер "бьянконері" Массіміліано Аллегрі після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Результат справедливий, але прикро, що матч закінчився саме таким чином. Матч-відповідь тепер вирішуватиме долю путівки до наступного раунду.

Вилучення наприкінці? Я не знаю, що сталось, тому що я тоді вже пішов до роздягальні. Я навіть не знав спочатку, що щось сталось. Рівна гра, ми знали, що вона буде важкою, бо навпроти нас був Інтер, але на цей конфуз наприкінці мало хто міг очікувати.

Я можу тільки перепросити вболівальників за цю нічию. Нам потрібно було бути швидшими й сильніше тиснути на суперників. Можливості існували для обох команд, та й у цілому матч був збалансованим.

Юве зараз перебуває в хорошому стані. Але нам усе одно шкода, тому що за 20 секунд до фінального свистка ми могли б і уникнути цього пенальті. Хлопці розлючені", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та туринським Ювентусом відбудеться 26 квітня.