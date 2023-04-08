Італія

Керманич Мілана прокоментував нічию проти Емполі.

Напередодні Мілан у рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії A на власному полі не зміг забити у ворота Емполі, хоча й мав помітну перевагу над суперниками.

Мілан — Емполі 0:0 Огляд матчу Серії A

Головний тренер "россонері" Стефано Пьолі після завершення зустрічі поділився власними враженнями щодо побаченого на полі.

"Це не той результат, на який ми розраховували. Ми повинні були виступити краще в першому таймі. Намагались грати дуже інтенсивно, мало поступались м’ячами суперникам, а в другому таймі зробили все, що було потрібно для голу, але м’яч не хотів заходити у ворота. Але команда в порядку, навіть якщо результат негативний.

Той-таки Шарль Де Кетеларе робить усе можливе для того, аби переконати мене дозволити йому грати в стартовому складі постійно. Сьогодні ввечері я змінив п'ятьох гравців. Він, як і будь-хто інший, готовий зробити свій внесок і він це зробив.

Упродовж тижня він завжди інтенсивно працює. Упевнений, що він буде завжди готовий, якщо виникне потреба. Він уже доволі зрілий хлопець, який знає, як саме може подолати труднощі.

Я очікую на голи від форвардів. Навіть якщо ми створювали моменти, нам потрібно було краще заповнювати чужий штрафний майданчик. Ми провели хорошу гру, однак чогось нам не вистачило для перемоги.

Пройшло багато часу з тих пір, як ми останній раз грали з такою ж енергією та інтенсивністю, тому мені шкода. Давайте подивимось правді в очі: ми — Мілан, і ми хотіли знову виграти після успіху в Неаполі. Але, на мій погляд, ми все одно поступово повертаємось до свого рівня. Нам потрібно покращити нашу гру, і ми це робимо", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти Наполі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА 12 квітня, о 22:00.