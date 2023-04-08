Італія

Нападник продовжить виступати за міланців.

Мілан вже незабаром офіційно підпише нову угоду з нападником Олів'є Жиру — це неминуче. Про це розповів директор клуба.

"Я можу підтвердити, що Олів’є Жиру незабаром підпише новий контракт — це неминуче", — сказав директор Мілана Массара.

У поточній кампанії французький нападник провів на клубному рівні 34 матчі, в яких він забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки Олів'є Жиру зароблятиме в Мілані за новим контрактом..