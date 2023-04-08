Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римський Лаціо та туринський Ювентус.

Римський Лаціо та туринський Ювентус зіграють поміж собою на Стадіо Олімпіко в рамках двадцять дев'ятого туру італійської Серії A.

Мауріціо Саррі, після перемоги над Монцею (2:0), залучив до стартового складу Марушича до правого флангу захисту, тоді як Іммобіле повернеться на вістря атаки.

Массіміліано Аллегрі, на тлі нічиєї в Кубку Італії проти міланського Інтера (1:1), використав із перших хвилин Алекса Сандро в трійці центральних захисників.

Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Запасні: Машиміану, Адамоніс, Пеллегріні, Патрік, Весіно, Маркос Антоніо, Педро, Кансільєрі, Ромеро, Раду, Лаццарі, Башич, Фарес.



Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджолі, Локателлі, Рабьо, Костич — Ді Марія — Влахович.

Запасні: Пінсольо, Перін, Данило, Ругані, Бонуччі, Міретті, Паредес, К’єза, Мілік, Суле.



Гра Лаціо — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.