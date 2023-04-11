Італія

Камерунський голкіпер налаштований рішуче у плей-оф головного єврокубку.

Андре Онана поміркував про поточну кампанію Інтера в Лізі чемпіонів і про їхні прагнення до перемоги перед чвертьфінальним матчем з Бенфікою.

"Нерадзуррі" забезпечили собі місце в фінальній стадії змагань після напруженої перемоги над Порту з загальним рахунком 1:0 у 1/8 фіналу, і тепер їм доведеться зіткнутися з лідером Прімейра Ліги Бенфікою за місце в півфіналі.

У розмові з медіа-департаментом УЄФА Онана вперше розповів про те, як він почувався, приєднавшись до Інтера минулого літа.

"Було чудово приїхати в таке місто, як Мілан. Люди фантастичні. Я в чудовому клубі, і я дуже щасливий тут. У перший день я почувався дитиною.

Тут є важливі гравці, найкращі гравці, які знають, як тобі допомогти, як Самір, який тут є легендою. Він багато зробив для клубу, і щодня тренуватися з ним – це честь.

Наші стосунки чудові. На особистому рівні він мені дуже допомагає, і я дуже радий бути тут з ним.

Ми дійшли до чвертьфіналу, і я думаю, що Інтер, цей клуб і його гравці можуть прагнути виграти все. Тож ми постараємося зробити все, щоб виграти якомога більше змагань.

Незалежно від того, дійдемо ми до фіналу чи ні, ми завжди викладатимемося по максимуму. Ми зробимо все можливе, навіть якщо нам це не вдасться, ми повинні повернутися додому з усвідомленням того, що ми зробили все, що могли, але футбольні боги були не на нашому боці".