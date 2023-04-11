Захисник хоче й надалі грати за Мілан.
Тео Ернандес, getty images
11 квітня 2023, 19:00
Лідер Мілану Тео Ернандес висловив надію, що зможе виступати за команду якомога довше, адже він пишається бути капітаном.
"Я сподіваюся залишитися в Мілані якомога довше. Майбутнє? Зосереджений лише на сьогоденні, ми ніколи не знаємо майбутнього.
Я щасливий тут з першого дня. Пишаюся тим, що я капітан Мілана", — наводить слова французького футболіста авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан може бути змушений продати Тео Ернандеса через фінансове становище.