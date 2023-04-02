Француз може залишити італійський клуб, якщо він не потрапить до Ліги чемпіонів.
Тео Ернандес, Getty Images
02 квітня 2023, 14:56
Лівий захисник Мілана Тео Ернандес може залишити склад "россонері" наступного літа. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво італійського клубу, можливо, буде змушене продати 25-річного француза за 75-80 мільйонів євро.
Такий крок буде потрібен, якщо команда Стефано Піолі не зможе відібратись у Лігу чемпіонів за підсумками сезону.
Також наголошується, що у списку інтересів Мілана на заміну Ернандесу знаходяться Алекс Грімальдо з Бенфіки та Фабіано Парізі з Емполі.
Після 27 турів Мілан набрав 48 очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.