Італія

Француз може залишити італійський клуб, якщо він не потрапить до Ліги чемпіонів.

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес може залишити склад "россонері" наступного літа. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу, можливо, буде змушене продати 25-річного француза за 75-80 мільйонів євро.

Такий крок буде потрібен, якщо команда Стефано Піолі не зможе відібратись у Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

Також наголошується, що у списку інтересів Мілана на заміну Ернандесу знаходяться Алекс Грімальдо з Бенфіки та Фабіано Парізі з Емполі.

Після 27 турів Мілан набрав 48 очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.