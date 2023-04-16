Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 15 квітня 2023 року, 21:45.

Міланський Інтер напередодні в рамках тридцятого туру італійської Сері A на власному полі поступився Монці.

Середняки поточного розіграшу майже не створили гольових моментів у першій половині гри, віддав контроль над м’ячем суперникам, які конвертували його в 11 пострілів убік чужих воріт, щоправда тільки один із них був влучним.

Після перерви ситуація трохи вирівнялась на користь гостей, але навіть за таких умов важко було собі уявити, що незадовго до завершення матчу їм удасться виграти надзвичайно складну гру.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Монца в італійській Серії A:

Інтер — Монца 0:1

Гол: Кальдірола, 78

Інтер: Онана — Дарміан (Деко, 81), Де Врей (Ачербі, 51), Бастоні, Думфріс, Госенс — Барелла, Асллані (Брозович, 71), Мхітарян (Чалханоглу, 71) — Лукаку, Корреа (Мартінес, 71).

Монца: Ді Грегоріо — Кальдірола, Марі, Іццо (Марлон, 85), Аугусто, Куррія — Ровелла (Мачін, 59), Пессіна, Сенсі (Капрарі, 29), Кольпані (Бірінделлі, 59) — Дані Мота (Валоті, 85).

Попередження: Мхітарян, Іццо, Брозович.