Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 16 квітня 2023 року, 21:45
Рома - Удінезе, Getty Images
17 квітня 2023, 00:35
У рамках тридцятого туру італійської Серії А Рома на своєму полі приймала Удінезе.
Колетив Жозе Моурінью без особливих проблем переміг свого опонента, відправивши до його воріт три гола.
Огляд матчу:
Рома – Удінезе 3:0
Голи: Бове, 37, Пеллегріні, 55, Абрагам, 90+1.
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Льоренте — Челік (Спінаццола, 74), Крістанте, Вейналдум (Матич, 61), Ель-Шаараві (Залевскі, 74) — Пеллегріні (Тахірович, 90), Бове, Белотті (Абрагам, 74).
Удінезе: Сільвестрі — Н. Перес, Бійол, Бекао — Ехізібе (Ебоселе, 71), Уолас, Ловрич (Несторовські, 79), Самарджич (Пафунді, 78), Удоджі — Перейра, Саксесс (Товен, 79).
Попередження: Манчіні — Перейра, Саксесс, Ехізібе.