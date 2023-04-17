Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 16 квітня 2023 року, 19:30.

У тридцятому турі італійської Серії A туринський Ювентус у сподіванні покращити власні позиції в боротьбі за місця в зоні єврокубків завітав у гості до Сассуоло.

Команда Массіміліано Аллегрі цього разу вирішила зіграти першим номером і в підсумку мала відчутну перевагу за володінням м’ячем над суперниками в першій половині.

Однак цей факт жодним чином не вплинув на якість створення гольових моментів "Старою Синьйорою" й у підсумку вона завершила без забитих м’ячів першу половину гри, після чого суперникам вдалось більш рішуче зіграти на початку другого тайму.

Після гола Дефреля на 64 хвилині Юве витратив чимало зусиль для того, аби відігратись, але так і не реалізував жодної зі своїх малочисельних нагод.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сассуоло — Ювентус у італійській Серії A:

Сассуоло — Ювентус 1:0

Гол: Дефрель, 64

Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Трессольді (Феррарі, 90), Рожеріу — Фаттезі, Лопез, Матеус (Харруї, 71) — Байрамі (Дзортеа, 78), Лор'єнте (Сейде, 78) — Пінамонті (Дефрель, 46).

Ювентус: Перін — Данілу, Бремер, Гатті, Костич (К'єза, 66), Барб'єрі (Куадрадо, 57)- Рабьо, Паредес (Погба, 83), Фаджолі (Міретті, 66) — Мілік (ді Марія, 57), Влахович.

Попередження: К’єза.