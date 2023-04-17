Італія

Завершився матч Серії А.

Аталанта в рамках поєдинку тридцятого туру чемпіонату Італії грала на виїзді проти Аталанти та здобула нічийний результат.

Команда Джан Пьєро Гасперіні відкрила рахунок наприкінці першої половини гри зусиллями Меле, проте вже на початку другого тайму Кабрал зрівняв рахунок.

"Фіалки" були більш активними та нанесли більше ударів, але рахунок у матч більше не змінювався.

Фіорентина — Аталанта 1:1

Голи: Кабрал, 55 — Меле, 37

Фіорентина: Терраччьяно — Додо, Міленкович, Мартінес, Терзич (Бірагі 72) — Мандрагора, Барак (Бонавентура 65), Кастровіллі (Бьянко 90+2) — Іконе (Брекало 46, Соттіл 64), Кабрал, Н. Гонсалес

Аталанта: Спортьєлло — Толой, Джимсіті, Скальвіні (Паломіно 76) — Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Меле — Едерсон — Сапата (Бога 84), Гойлунд (Муріель 70)